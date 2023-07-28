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https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841222811.html
"Нафтогаз Украины": инвесторы поддержали реструктуризацию еврооблигаций
Экономика
Новости
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Компания "Нафтогаз Украины" заявила в пятницу, что инвесторы поддержали реструктуризацию еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году, по которым компания ранее объявила дефолт,... ПРАЙМ, 28.07.2023
рынки, экономика, облигации, новости, украина, нафтогаз украины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" заявила в пятницу, что инвесторы поддержали реструктуризацию еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году, по которым компания ранее объявила дефолт, и по облигациям со сроком погашения в 2026 году.
В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллионов домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин Украины не согласовал эти выплаты.
"Инвесторы "Нафтогаза Украины" поддержали реструктуризацию еврооблигаций 2022/2026 годов — завершен процесс официального получения согласия (consent solicitation). Фактический выход из дефолта состоится уже в ближайшее время после завершения всех технических процедур и проведения расчетов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.