МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" заявила в пятницу, что инвесторы поддержали реструктуризацию еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году, по которым компания ранее объявила дефолт, и по облигациям со сроком погашения в 2026 году. OMV продолжила получать российский газ в соответствии с контрактом

В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллионов домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин Украины не согласовал эти выплаты.

"Инвесторы "Нафтогаза Украины" поддержали реструктуризацию еврооблигаций 2022/2026 годов — завершен процесс официального получения согласия (consent solicitation). Фактический выход из дефолта состоится уже в ближайшее время после завершения всех технических процедур и проведения расчетов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.