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https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841223512.html
США вновь заблокировали процесс заполнения вакансий в Апелляционном органе
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Соединенные Штаты Америки в очередной раз не поддержали предложение большинства членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа, сообщил... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, сша, вакансии, всемирная торговая организация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 28 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в очередной раз не поддержали предложение большинства членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.
По его словам, в ходе заседания органа по разрешению споров ВТО Гватемала от имени 130 членов организации предложила начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе. США не поддержали данную инициативу.
"США отметили, что для обеспечения хорошо функционирующей системы разрешения споров ВТО, которая помогает членам организации разрешать споры эффективным и прозрачным образом и при этом ограничивает ненужную сложность и чрезмерное толкование, характерное для разрешения споров в последние годы, необходима фундаментальная реформа", — сообщил журналистам источник.
Представители США заявили о необходимости проделать большую работу для реформирования системы урегулирования споров, добавил источник.
Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.