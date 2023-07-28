ЖЕНЕВА, 28 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в очередной раз не поддержали предложение большинства членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "План Б". В США раскрыли единственный вариант спасения для Зеленского

По его словам, в ходе заседания органа по разрешению споров ВТО Гватемала от имени 130 членов организации предложила начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе. США не поддержали данную инициативу.

"США отметили, что для обеспечения хорошо функционирующей системы разрешения споров ВТО, которая помогает членам организации разрешать споры эффективным и прозрачным образом и при этом ограничивает ненужную сложность и чрезмерное толкование, характерное для разрешения споров в последние годы, необходима фундаментальная реформа", — сообщил журналистам источник.

Представители США заявили о необходимости проделать большую работу для реформирования системы урегулирования споров, добавил источник.

Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.