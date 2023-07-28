С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Россия готова оказать партнерам из Камеруна содействие в модернизации сети автомобильных и железных дорог, а также развитии портовой инфраструктуры, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе переговоров с министром экономики, планирования и обустройства территории Республики Камерун Аламином Усман Мейем. Путин заявил, что Россия и Африка договорились развивать сотрудничество

Как сообщает пресс-служба российского министерства, встреча состоялась в рамках деловой программы второго саммита "Россия – Африка".

По словам Решетникова, Камерун является важным торговым партнером России на Африканском континенте. Россия готова развивать проекты с партнерами в различных сферах, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и информационно-коммуникационных технологиях.

"В части инфраструктуры Россия готова оказывать африканским партнерам содействие в модернизации сети автомобильных и железных дорог, в развитии портовой инфраструктуры", — сказал министр, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, в министерстве добавили, что развитию двусторонних отношений поможет запуск работы межправительственной российско-камерунской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.