С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Компания по кибербезопасности "РТК-Солар" отразила целый каскад DDoS-атак разных типов на онлайн-трансляции форума "Россия — Африка", самые ёмкие из них в пике достигали более 200 тысяч запросов в секунду и таким образом вошли в топ-10 самых мощных в этом году, заявил глава компании Игорь Ляпунов. Африка просила помочь обрести экономическую независимость, заявил Оверчук

"Вслед за ПМЭФ-2023 мы обеспечили противодействие кибератакам на форуме "Россия-Африка"… мы выстояли, отразив целый каскад DDoS-атак разных типов на онлайн-трансляции. Самые ёмкие из них были направлены на уровень приложения и в пике достигали более 200 тысяч запросов в секунду. Таким образом, DDoS-атаки на форум "Россия — Африка" вошли в топ-10 самых мощных в этом году и оказались сопоставимыми с самыми крупными атаками на портал Госуслуг", — сказал Ляпунов, слова которого приводит пресс-служба компании.

По его словам, основным приоритетом была защита онлайн-сервисов и трансляций мероприятия, которые шли непрерывным потоком все два дня форума, включая две сессии с участием президента РФ Владимира Путина. "Выбор возможных защитных мер осложнялся тем, что мы должны были гарантировать доступность трансляции на всем земном шаре, то есть не могли блокировать вредоносный трафик на основании географического признака. В итоге злоумышленники обрушили на ресурсы форума всю мощь международных ботнетов", — добавил Ляпунов.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.