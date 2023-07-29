С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Объем товарооборота между Россией и Республикой Конго за январь-апрель этого года увеличился на 85%, заявил президент РФ Владимир Путин. Гвинея призвала Россию попытаться восстановить зерновую сделку

"В январе-апреле этого года объем двусторонней торговли увеличился на 85%. Хорошие показатели", — заявил президент Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.