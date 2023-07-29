2023-07-29T19:45:00+03:00
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2023-07-29T19:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230729/841229200.html
Путин раскрыл объем товарооборота между Россией и Конго в 2023 году
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Объем товарооборота между Россией и Республикой Конго за январь-апрель этого года увеличился на 85%, заявил президент РФ Владимир Путин. "В январе-апреле этого года объем... ПРАЙМ, 29.07.2023
экономика, новости, россия, товарооборот, конго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Объем товарооборота между Россией и Республикой Конго за январь-апрель этого года увеличился на 85%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В январе-апреле этого года объем двусторонней торговли увеличился на 85%. Хорошие показатели", — заявил президент Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.