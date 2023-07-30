МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В работе мессенджера Telegram в России произошла неполадка, которая в 19:45 была решена, сообщается на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector от Brand Analytics. "Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского о России

Пользователи приложения подали 44 жалобы за час до устранения.

В основном Telegram сбоил в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.