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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230730/841233213.html
Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России
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В работе мессенджера Telegram в России произошла неполадка, которая в 19:45 была решена, сообщается на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector от Brand Analytics. Пользователи... ПРАЙМ, 30.07.2023
экономика, технологии, новости, россия, telegram
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В работе мессенджера Telegram в России произошла неполадка, которая в 19:45 была решена, сообщается на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector от Brand Analytics.
Пользователи приложения подали 44 жалобы за час до устранения.
В основном Telegram сбоил в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.