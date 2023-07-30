ПРАГА, 30 июл — ПРАЙМ. Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии заблокировало счета местных компаний, принадлежащих российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову, а также арестовало его активы на сумму около 100 миллионов крон (около 4,6 миллиона долларов), сообщило в воскресенье Чешское ТВ. "Будет война". Зеленского предупредили о угрозе внутри страны

"Финансово-аналитическое управление начало применять санкции в отношении самого крупного российского олигарха, владеющего недвижимостью в Чехии. Государство заблокировало счета компаний Владимира Евтушенкова, имеющего тесные связи с руководством РФ, и арестовало его активы на сумму около 100 миллионов крон. Евтушенков тайно контролирует компанию по производству электрокомпонентов и владеет в Чехии рядом гостиниц. В России его компании производят и поставляют системы вооружения для армии", — говорится в сообщении.

По данным Чешского ТВ, Евтушенков был включен в санкционный список Чехии в конце июня этого года. Его имущество в Карловых Варах оценивается более чем в 500 миллионов крон (более 22,8 миллиона долларов). Принадлежащая Евтушенкову пятизвездочная гостиница Savoy Westend в Карловых Варах была конфискована ФАУ. Гостиница сейчас работает в ограниченном режиме – размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня. По словам руководства гостиницы, есть риск, что сотрудники потеряют работу.

В то же время, Чешское ТВ отмечает, что государство может делать исключения из антироссийских санкций. "На данный момент это сделано в 33 случаях. В частности, энергохолдинг ČEZ запросил их, чтобы иметь возможность вести дела с некоторыми машиностроительными компаниями", — говорится в сообщении ТВ.

Владимир Евтушенков является основателем и основным акционером АФК "Системы" — инвестиционного холдинга с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Бизнесмен контролирует 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.