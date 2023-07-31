МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Читатели китайской газеты "Гуаньча" возмущены подлостью Украины при атаке "Москва-сити" 30 июля. На Украине раскрыли замыслы Зеленского

В ту ночь Москва и Московская область были атакованы беспилотниками, наибольшие разрушения пришлись на деловой центр столицы. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "постепенно конфликт возвращается на территорию России" и атаки Киева будут нацелены на символические центры России, что справедливо.

Китайские читатели считают по-другому: для них атаки БПЛА показались "мелочной пакостью".

"Этот марионеточный, террористический режим теперь занимается подлыми уловками и мелкими пакостями", — пишет один комментатор.

"Ты снова сделал то, что от тебя хотела Америка! Поздравляем, тебе придет новая сумма денег!", — обращаются к Зеленскому китайцы.

"Государственный терроризм, в ходе которого лишь разбиваются стекла, не имеет смысла и не поможет окончанию конфликта. Это, как если бы две группировки подрались, и проигравшая ночью бросила камни в чужие стекла — вреда нет, но очень противно" — пишет участник дискуссии.

"Зеленский ведет себя как ребенок, у которого отняли игрушку", — констатирует читатель интернет-портала.

"Украина символически разбила несколько окон, а так громко заявила об уничтожении. Действует просто омерзительно, но сможет ли она заплатить за свои разрушения?", — интересуется другой читатель. Зеленский продал Украину Западу, пишет СМИ

"Зеленский использовал уловки и бессильные угрозы, чтобы скрыть безобразный провал контрнаступления", — считают комментаторы.

"Соединенные Штаты говорили, что "в принципе не поддерживают атаки на материковую часть России", но неоднократно помогали Украине совершать такие нападения и при этом заявляли, что "конфликт инициирован Москвой", — уверен пользователь сайта.

"Разыграл трагедию как комедию и спел свою арию громко для Запада и США", — пишет читатель в треде.

"Зеленский совсем не думает, что Москва может ответить более жестко, — и поступает безрассудно. Это показывает, что его не волнует ущерб, который российское возмездие нанесет Украине, особенно простым людям. За всем этим точно стоят американцы, которые полны решимости продолжать этот конфликт. Но кажется, обуздать антивоенные настроения в Европе нелегко, поэтому они приказывают Зеленскому продолжать провоцировать Путина и сердить Россию", — резюмируют участники дискуссии.

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