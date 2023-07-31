МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Вступление Украины в ЕС будет невозможно без далеко идущей реформы самого блока, пишет Financial Times. "Это проклятие". В Италии узнали, чем Украина заплатит за щедрость Европы

Одна из причин, почему Киеву долго придется ждать членства — лидирующие позиции на рынке сельхозпродукции.

Издание припомнило пророческие слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что впереди у Украины долгий путь по вступлению в Евросоюз.

То, что он будет долгим показал недавний саммит НАТО, на котором президенту Украины Владимиру Зеленскому деликатно дали понять, что альянс направит приглашение, когда "союзники согласятся и будут выполнены условия".

Членство в ЕС может оказаться для Украины еще более трудным делом, чем вступление в НАТО. В обоих случаях предварительным условием для расширения членства является единодушное согласие государств альянса, пишет газета.

Заявка Украины на вступление в ЕС создает дополнительный набор серьезных проблем. Это связано с процессом, которому ЕС формально привержен, по приему в него как минимум пяти других стран: Албании, Молдовы, Черногории, Северной Македонии и Сербии. И на данный момент ни одна из стран не приблизилась к требованиям ЕС в отношении демократии, верховенства права, функционирующей рыночной экономики и способности выполнять обязательства членства в блоке. Украина рассорила польских депутатов

Турция является шестым официальным кандидатом на вступление в ЕС, но перспективы ее членства пока туманны. В очереди у дверей ЕС также стоят Босния и Герцеговина, Грузия и Косово. Список кандидатов большой, и все стоят перед Украиной (по времени подачи заявки).

Однако Евросоюз сейчас просто не готов к расширению. В странах-членах существуют разногласия, которые необходимо решать голосованием в каждой стране. После пандемии и долгового коллапса в Евросоюзе обнаружился кризис управления. К примеру, каждая страна в ЕС может использовать свое право вето, чтобы заблокировать общую политику.

И возникают такие парадоксы: Польша, горячо поддерживающая вступление Украины в ЕС, возражает против институциональных реформ, которые могли бы сделать расширение возможным. Как и Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия, Польша хочет, чтобы ЕС расширил ограничения на импорт украинского зерна, чтобы защитить отечественных фермеров. С украинским зерном беда: все покупают российское, а Запад платит

Уже это говорит о том, ЕС будет сложно включить в свой состав Украину — одного из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире, но также и одну из беднейших стран Европы.

Еще одним препятствием на пути Украины является заявление Венгрии о жестоком обращении с этническим венгерским меньшинством на западе Украины.

Все говорит о том, что расширение обещает стать самой трудной задачей за почти 70-летнюю историю ЕС, резюмирует издание.