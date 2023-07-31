БРЮССЕЛЬ, 31 июл — ПРАЙМ. Франция перестала оказывать финансовую поддержку Нигеру и ее место теперь легко могут занять Россия или Китай, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, считает эксперт

Ранее Париж объявил о приостановке финансовой помощи Нигеру из-за смещения военными президента страны Мохамеда Базума и потребовала безотлагательного возвращения к конституционному порядку.

"Нигер получал от Франции смехотворно малый объем помощи на развитие — 140 миллионов евро в год. Это означает, что Франция может быть легко заменена любой державой, например, Россией или Китаем", — сказал Мариани.

Он полагает, что политические действия Эммануэля Макрона и развитие обстановки в африканской стране стали "катастрофой для Франции". Париж должен был начать диалог, а не вводить немедленно санкции, словно страна-колонизатор, добавляет эксперт.

"Сравним эту помощь в 140 миллионов евро, оказываемой стране, которая должна бороться с исламистским терроризмом в Сахеле, с примерно 500 миллионами евро, которые Франция отдает каждый месяц режиму Зеленского на Украине в рамках помощи ЕС, которую Франция финансирует на 17%. Более 500 миллионов в месяц тратятся впустую", — отмечает Мариани.

Для Франции и Европы Африка представляет жизненно важный интерес в рамках борьбы против терроризма и нелегальной миграции, тогда как "конфликт на Украине не должен был стать европейским", — считает евродепутат.

"Ослабляя позиции Франции и Европы в Африке, Макрон совершает страшную политическую ошибку. Слишком легко обвинять Россию в присутствии в Сахеле. Этот кризис во многом обязан глупости президента Макрона", — заключает эксперт.