СТАМБУЛ, 2 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента России Владимира Путина, что Анкара будет продолжать прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера. В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

"Эрдоган подчеркнул, что если черноморская инициатива не будет действовать длительное время, то это не пойдет никому на пользу, в первую очередь пострадают нуждающиеся в зерне беднейшие страны", — сказано в полученном РИА Новости заявлении канцелярии.

По словам Эрдогана, цены на зерно за последние две недели после окончания действия сделки увеличились на 15%, в то время как во время ее активной реализации они снизились на 23%.

"Эрдоган заявил, что Турция продолжит прикладывать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения действия инициативы", — сообщила канцелярия.

Отмечается, что турецкий лидер в ходе разговора охарактеризовал сделку как "мост мира".

Телефонный разговор между лидерами состоялся в среду.