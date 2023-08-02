2023-08-02T13:52:35+03:00
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2023-08-02T13:52:35+03:00
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Турция приложит усилия для возобновления зерновой сделки, заверил Эрдоган
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. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента России Владимира Путина, что Анкара будет продолжать прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, сообщила... ПРАЙМ, 02.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, турция, россия, зерновая сделка, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТАМБУЛ, 2 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента России Владимира Путина, что Анкара будет продолжать прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Эрдоган подчеркнул, что если черноморская инициатива не будет действовать длительное время, то это не пойдет никому на пользу, в первую очередь пострадают нуждающиеся в зерне беднейшие страны", — сказано в полученном РИА Новости заявлении канцелярии.
По словам Эрдогана, цены на зерно за последние две недели после окончания действия сделки увеличились на 15%, в то время как во время ее активной реализации они снизились на 23%.
"Эрдоган заявил, что Турция продолжит прикладывать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения действия инициативы", — сообщила канцелярия.
Отмечается, что турецкий лидер в ходе разговора охарактеризовал сделку как "мост мира".
Телефонный разговор между лидерами состоялся в среду.