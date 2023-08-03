2023-08-03T10:04:20+03:00

2023-08-03T10:04:20+03:00

2023-08-03T10:04:20+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841279956.html

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 47,8 процента

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ТУРЦИИ ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ СОСТАВИЛА 47,8%, УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 9% ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮНЕМ — БЮРО СТАТИСТИКИ Новость дополняется ПРАЙМ, 03.08.2023

экономика, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/84100/33/841003386.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/84100/33/841003386.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/84100/33/841003385.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/84100/33/841003385.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/84100/33/841003373.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/84100/33/841003373.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60