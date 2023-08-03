ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ТУРЦИИ ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ СОСТАВИЛА 47,8%, УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 9% ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮНЕМ — БЮРО СТАТИСТИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841279956.html
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ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ТУРЦИИ ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ СОСТАВИЛА 47,8%, УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 9% ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮНЕМ — БЮРО СТАТИСТИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841279956.html
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