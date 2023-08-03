IL Fatto Quotidiano: Италия закупит немецкие танки Leopard, но урезает соцвыплаты населению
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Италия закупит немецкие танки Leopard, но при этом урезает соцвыплаты населению, пишет газета IL Fatto Quotidiano.
В Риме решили найти 4-6 миллиардов евро, чтобы закупить танки в Берлине. При этом за это заплатят самые ущемленные слои населения — малоимущие.
Как пишет издание, за последние двадцать дней правительство Италии вначале сообщило, что покупает новейшее вооружение, потом с помощью мобильных сообщений оповестило почти 170 тысяч семей о том, что прекращает выплаты пособия малоимущим (так называемое доходы по гражданству). Решение проблемы одно — надо подождать, пишет издание.
В министерстве обороны Италии сообщили, что с 2024 года Италия начнет закупать немецкие танки последнего поколения Leopard 2-A8. Количество танков пока не разглашается, но точно более 100 единиц. Министерство объясняет покупку наряженной обстановкой из-за военного конфликта России и Украины. Напрямую в Риме не заявляют, будут ли переданы эти танки Киеву, однако ранее министр обороны Италии говорил, что стране нужно восстановить свои запасы для национальной обороны, тк много техники было передано Украине.
С 1 августа этого года правительство Италии прекращает выплачивать трудоспособным малоимущим, с января 2024 года это пособие будет отменено для всех малоимущих.
Зато с нового года в Италии запускаются две новые программы — по интеграции и поддержке профессионального обучения. Они затронут охватывать не такое большое количество людей, как число малоимущих, зато затраты на внедрение этих программ вполне ощутимы — семь миллиардов евро.
За три года полной выплаты пособий обходились бюджету Италии примерно в восемь миллиардов евро в год. То есть фактически, эту сумму отобрали у нищих и направили на покупку танков в Германии, которые пока не очевидно, для чего понадобятся самой Италии.
Полный тест статьи читайте на ИноСМИ>>
https://1prime.ru/state_regulation/20230803/841283572.html