МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Италия закупит немецкие танки Leopard, но при этом урезает соцвыплаты населению, пишет газета IL Fatto Quotidiano. СМИ: Украина потеряла половину переданных Финляндией БМР Leopard

В Риме решили найти 4-6 миллиардов евро, чтобы закупить танки в Берлине. При этом за это заплатят самые ущемленные слои населения — малоимущие.

Как пишет издание, за последние двадцать дней правительство Италии вначале сообщило, что покупает новейшее вооружение, потом с помощью мобильных сообщений оповестило почти 170 тысяч семей о том, что прекращает выплаты пособия малоимущим (так называемое доходы по гражданству). Решение проблемы одно — надо подождать, пишет издание.

В министерстве обороны Италии сообщили, что с 2024 года Италия начнет закупать немецкие танки последнего поколения Leopard 2-A8. Количество танков пока не разглашается, но точно более 100 единиц. Министерство объясняет покупку наряженной обстановкой из-за военного конфликта России и Украины. Напрямую в Риме не заявляют, будут ли переданы эти танки Киеву, однако ранее министр обороны Италии говорил, что стране нужно восстановить свои запасы для национальной обороны, тк много техники было передано Украине. Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2

С 1 августа этого года правительство Италии прекращает выплачивать трудоспособным малоимущим, с января 2024 года это пособие будет отменено для всех малоимущих.

Зато с нового года в Италии запускаются две новые программы — по интеграции и поддержке профессионального обучения. Они затронут охватывать не такое большое количество людей, как число малоимущих, зато затраты на внедрение этих программ вполне ощутимы — семь миллиардов евро.

За три года полной выплаты пособий обходились бюджету Италии примерно в восемь миллиардов евро в год. То есть фактически, эту сумму отобрали у нищих и направили на покупку танков в Германии, которые пока не очевидно, для чего понадобятся самой Италии.

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