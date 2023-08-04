БРЮССЕЛЬ, 4 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) одобрила программу по поддержке польских компаний в агросекторе, понесших убытки на фоне украинского кризиса, на сумму в 176 миллионов евро, сказано в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ЕК. Польша попросила у ЕС деньги на вывоз украинского зерна, пишет СМИ

"Европейская Комиссия одобрила польскую схему на примерно 176 миллионов евро (780 миллионов польских злотых) для поддержки компаний", — говорится в тексте, при этом уточняется, что поддержку получат компании, которые понесли убытки на фоне конфликта на Украине.

Отмечается, что помощь будет предоставлена малым и средним предприятиям в виде субсидирований процентных ставок по кредитам. Бенефициарами станут компании, которые занимаются торговлей или закупкой зерновых культур, торговлей семенами сельскохозяйственных растений, закупкой или заморозкой мягких фруктов.

Планируется, что меры по поддержке будут реализованы до конца 2023 года, следует из текста.

"Целью данной меры является оказание помощи бенефициарам, испытывающим в настоящее время дефицит ликвидности, вызванный текущим геополитическим кризисом", — сказано в сообщении.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.