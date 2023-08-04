МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года увеличивает до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации

Сейчас размер целевых отчислений организатора азартных игр в букмекерской конторе составляет 1,5% от его квартальной выручки, но не менее 30 миллионов рублей в квартал. В общем объеме отчислений от азартных игр, получаемых организаторами спортивных соревнований, 20% направляется на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а 80% — профессионального спорта.

Закон с 2024 года увеличивает размер отчислений с 1,5% до 2%, сохраняя ограничение по минимальному объему отчислений в 30 миллионов рублей.

При этом 30% таких отчислений должны будут направляться на развитие детско-юношеского и массового спорта (при этом не менее 20% — на развитие детско-юношеского), а 70% — профессионального спорта.

Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги будут отчитываться перед Минспортом о расходовании этих средств. Министерство же будет направлять в публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) информацию о нарушении порядка расходования средств и об устранении выявленных нарушений.

При этом ЕРАИ сможет не только перечислять целевые отчисления организаторов азартных игр спортивным федерациям и лигам, но также приостанавливать и возобновлять их перечисление.