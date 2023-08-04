Путин подписал закон о повышении отчислений букмекеров на спорт до двух процентов
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года увеличивает до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас размер целевых отчислений организатора азартных игр в букмекерской конторе составляет 1,5% от его квартальной выручки, но не менее 30 миллионов рублей в квартал. В общем объеме отчислений от азартных игр, получаемых организаторами спортивных соревнований, 20% направляется на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а 80% — профессионального спорта.
Закон с 2024 года увеличивает размер отчислений с 1,5% до 2%, сохраняя ограничение по минимальному объему отчислений в 30 миллионов рублей.
При этом 30% таких отчислений должны будут направляться на развитие детско-юношеского и массового спорта (при этом не менее 20% — на развитие детско-юношеского), а 70% — профессионального спорта.
Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги будут отчитываться перед Минспортом о расходовании этих средств. Министерство же будет направлять в публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) информацию о нарушении порядка расходования средств и об устранении выявленных нарушений.
При этом ЕРАИ сможет не только перечислять целевые отчисления организаторов азартных игр спортивным федерациям и лигам, но также приостанавливать и возобновлять их перечисление.
https://1prime.ru/state_regulation/20230804/841299810.html