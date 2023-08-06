МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Санкции Запада в отношении российских бизнесменов и их семей оказалась неэффективными, так как немногие из них публично осудили конфликт на Украине или продали свои российские активы, сообщает американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на аналитика. "Все заберут". Зеленскому раскрыли, как изменятся границы Украины

"Учитывая, что большинство из этих олигархов не входят в ближайшее окружение Путина, "санкции болезненны для них и их семей, но они на самом деле неэффективны с точки зрения политики", — цитирует газета эксперта по санкциям Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (АКАМС) Джорджа Волошина.

После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза включают почти 1800 физлиц и организаций.

В России считают решение Запада ввести санкции неудачным. В самих западных странах не раз звучали похожие мнения.

Также в Москве неоднократно повторяли, что страна справится с санкционным давлением Запада, которое оказывают на Россию уже несколько лет и усиливают.