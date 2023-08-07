События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 августа
МОСКВА, 7 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль)
|4,2%
|3%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июнь)
|-4%
|-4,1%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июнь)
|-1,1%
|0,3%
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (июнь)
|1,7 трлн йен
|2,24 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь)
|1,862 трлн йен
|1,395 трлн йен
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль)
|0
|-1
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (июль)
|-12,4%
|-9,8%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (июль)
|-6,8%
|-5,6%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июль)
|70,62 млрд юаней
|67,8 млрд юаней
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|6,2%
|6,2%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|247,1 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|316,1 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-69 млрд долл
|-65 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-3,44 млрд канад. долл
|-3,1 млрд канад. долл
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|4,534%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-15,4 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|событий не запланировано
https://1prime.ru/state_regulation/20230807/841324304.html