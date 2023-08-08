МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рекорд активности частных инвесторов с начала 2023 года установлен в понедельник, 7 августа, на рынке акций Московской биржи: в течение дня сделки заключали 1,353 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки. Мосбиржа может запустить краткосрочные ЦФА на денежные требования

"Седьмого августа был зафиксирован очередной рекорд активности физлиц с начала 2023 года. Сделки заключали 1,353 миллиона человек. Это на 13 тысяч больше предыдущего рекорда, зафиксированного 31 июля (в 2022 году ежедневно сделки заключали в среднем 625 тысяч человек)", — рассказали в пресс-службе биржи.

Там добавили, что объем торгов на рынке акций в понедельник составил 155 миллиардов рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 83%. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями составила 14% (в 2022 году — в среднем 5,6%).