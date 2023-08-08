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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841343577.html
Мосбиржа зафиксировала рекорд активности физлиц с начала 2023 года
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Рекорд активности частных инвесторов с начала 2023 года установлен в понедельник, 7 августа, на рынке акций Московской биржи: в течение дня сделки заключали 1,353 миллиона... ПРАЙМ, 08.08.2023
рынки, финансы, экономика, новости, россия, мосбиржа, физлица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рекорд активности частных инвесторов с начала 2023 года установлен в понедельник, 7 августа, на рынке акций Московской биржи: в течение дня сделки заключали 1,353 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.
"Седьмого августа был зафиксирован очередной рекорд активности физлиц с начала 2023 года. Сделки заключали 1,353 миллиона человек. Это на 13 тысяч больше предыдущего рекорда, зафиксированного 31 июля (в 2022 году ежедневно сделки заключали в среднем 625 тысяч человек)", — рассказали в пресс-службе биржи.
Там добавили, что объем торгов на рынке акций в понедельник составил 155 миллиардов рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 83%. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями составила 14% (в 2022 году — в среднем 5,6%).