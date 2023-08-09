МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цифровой рубль даст гражданам возможность более эффективно управлять своими расходами за счет технологии, которая позволить автоматизировать платежи, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции. Центробанк начнет тестировать цифровой рубль 15 августа

"Смарт-контракт – это программный код, который позволяет автоматизировать платеж при наступлении определенных условий, например, мы за ЖКХ платим в определенную дату, ребенку переводим в определенную дату. Вот такие шаблоны мы как Банк России на своей платформе разрабатываем. Далее сам клиент будет выбирать: он хочет использовать этот шаблон для каких-нибудь своих операций или не хочет", — рассказала она.

Сначала, по ее словам, будут созданы простые шаблоны, например, по оплате за коммунальные услуги. А дальше ЦБ уже вместе с банками будет продумывать вопрос о расширении этого перечня шаблонов.

"Мы в этом видим расширение возможности человека управлять своими платежами более быстро и более грамотно, если он действительно такой функцией захочет воспользоваться", — добавила она.

Зампред правления ВТБ Вадим Кулик в свою очередь добавил, что наличие такого шаблона не означает, что кто-то за клиента может что-то сделать с его цифровыми средствами.

Он дополнительно рассказал о возможностях, которые появятся у компаний при использовании цифровых рублей уже на следующих этапах их распространения. В частности, организации могут задавать алгоритмы распределения денежных средств между своими дочерними предприятиями, их зачисления на счета при определенных условиях. Например, можно задать алгоритм выплаты только на зарплату, то есть сделать средства целевыми, или задать платеж по дате.