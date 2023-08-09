АФИНЫ, 9 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Греции по итогам июля составила 2,5% в годовом исчислении, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 12,3%, сообщила греческая статистическая служба Elstat. Годовая инфляция в Нидерландах в июле снизилась до 4,6 процента

Статслужба напомнила для сравнения, что в июле 2022 года инфляция в годовом исчислении составила 11,6%. Индекс потребительских цен в июле 2023 года по сравнению с июнем снизился на 1,1%.

Самый большой рост цен по сравнению с июлем 2022 года зафиксирован на товары из группы "Питание и безалкогольные напитки" — 12,3%.

По данным статистической службы, цены на хлеб и крупы выросли в годовом исчислении на 8,6%, мясо подорожало на 10,9%, рыба — на 8,3%, молочные продукты и яйца — на 14,4%, масла и жиры — на 10,6%, фрукты — на 19,4%, овощи — на 15,5%, сахар, шоколад, сладости, мороженое — на 11,6%, другие продукты — на 13,7%. Кофе, какао, чай подорожали на 9,2%, минеральная вода, прохладительные напитки, фруктовые соки — на 13,3%, алкогольные напитки — на 8,1%.

В группе "Одежда и обувь" годовой рост цен составил 5,2%. Выросли на 7,8% товары в группе "Здоровье", в основном за счет роста цен на фармацевтическую продукцию (на 18,7%), медицинские и стоматологические услуги (на 5,5%), стационарное лечение (на 1,5%).

Общепит стал дороже на 7,1%, туры на отдых подорожали на 9,9%.

В то же время снизились цены на электроэнергию – на 16,2%, на природный газ — на 68,9%, на солярку для обогрева — на 20,7%. Горюче-смазочные материалы подешевели на 15,6%, сообщила статистическая служба.