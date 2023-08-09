МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль падает почти до 100 за доллар, и вошел в тройку худших валют "развивающихся" рынков, пишет Bloomberg. Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

Рубль ослаб на 24 процента по отношению к доллару в этом году, что поставило его в тройку худших показателей развивающихся рынков вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Он торгуется на уровне конца февраля 2022 года, когда началась СВО.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину обвала рубля, исключая интервенции для поддержки обменного курса. Российская валюта обесценивается на фоне роста государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах, пишет агентство.

Последние данные ЦБ показали, что в июне крупные российские экспортеры продали на рынке 84 процентов своей валютной выручки. Но их доходы — ключевой источник твердой валюты для России сейчас, сократились до 6,9 миллиардов долларов в июле с 16,8 миллиардов долларов за тот же период 2022 года.

Слабость рубля связана также с оттоком капитала: домохозяйства перевели около 40 миллиардов долларов в иностранные банки, поскольку процентные ставки в рублях не оправдали инфляционных ожиданий, а все большее число российских банков оказались отрезанными от глобальных платежных систем. Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре

По словам экономиста Bloomberg Economics Russia Александра Исакова, рубль может получить дополнительную поддержку в ближайшие месяцы, если центральный банк повысит стоимость заимствований до 9,5 процентов, а власти снизят расходы.

ЦБ повысил свою ключевую процентную ставку на процентный пункт до 8,5 процентов в прошлом месяце, что стало первым повышением после чрезвычайных мер, введенных сразу после начала СВО, напоминает агентство.