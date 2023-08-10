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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230810/841366571.html
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в США в июле до 3,3 процента
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. Потребительские цены в США в июле выросли на 3,3% в годовом выражении после повышения на 3% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Официальный релиз по... ПРАЙМ, 10.08.2023
финансы, экономика, новости, сша, инфляция в сша, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июле выросли на 3,3% в годовом выражении после повышения на 3% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в четверг, 10 августа, в 15.30 мск. Ускорение инфляции может стать первым с июня 2022 года.
В то же время министерство торговли США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 5 августа. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 3 тысячи — до 230 тысяч заявок.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Согласно прогнозам, в июле дефицит упал почти вдвое, до 109,3 миллиарда долларов с 227,8 миллиарда в июне.