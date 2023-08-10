МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июле выросли на 3,3% в годовом выражении после повышения на 3% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Китай крайне разочарован новыми ограничениями США на инвестиции

Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в четверг, 10 августа, в 15.30 мск. Ускорение инфляции может стать первым с июня 2022 года.

В то же время министерство торговли США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 5 августа. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 3 тысячи — до 230 тысяч заявок.

В 21.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Согласно прогнозам, в июле дефицит упал почти вдвое, до 109,3 миллиарда долларов с 227,8 миллиарда в июне.