МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в РФ сейчас незначительная, правительство обладает массой инструментов для ее сдерживания, сообщил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Глава Минсельхоза спрогнозировал объем поставок зерна на мировой рынок

"Продовольственная инфляция на территории нашей страны пока достаточно незначительная, и важно отметить, что у правительства есть масса инструментов, чтобы сдерживать продовольственную инфляцию на территории РФ", — сказал Патрушев.

В списке таких инструментов и меры таможенно-тарифного регулирования, и меры, которые работают в рамках механизма интервенционного фонда по зерну, и точечная поддержка отдельных подотраслей.

Продовольственная инфляция в РФ в июле 2023 года в месячном выражении составила 0,49%, тогда как в июне была продовольственная дефляция — цены на продукты в среднем снизились на 0,01%, сообщил накануне Росстат.