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https://1prime.ru/state_regulation/20230810/841378867.html
Продовольственная инфляция в России незначительная, заявил Патрушев
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. Продовольственная инфляция в РФ сейчас незначительная, правительство обладает массой инструментов для ее сдерживания, сообщил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев... ПРАЙМ, 10.08.2023
сельское хозяйство, финансы, бизнес, экономика, новости, россия, минсельхоз рф, дмитрий патрушев, продовольственная инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в РФ сейчас незначительная, правительство обладает массой инструментов для ее сдерживания, сообщил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"Продовольственная инфляция на территории нашей страны пока достаточно незначительная, и важно отметить, что у правительства есть масса инструментов, чтобы сдерживать продовольственную инфляцию на территории РФ", — сказал Патрушев.
В списке таких инструментов и меры таможенно-тарифного регулирования, и меры, которые работают в рамках механизма интервенционного фонда по зерну, и точечная поддержка отдельных подотраслей.
Продовольственная инфляция в РФ в июле 2023 года в месячном выражении составила 0,49%, тогда как в июне была продовольственная дефляция — цены на продукты в среднем снизились на 0,01%, сообщил накануне Росстат.