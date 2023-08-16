МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Индекс настроений в производственном секторе Японии в августе подскочил до 12 пунктов с 3 пунктов в июле, достигнув самой высокой отметки за год и указав на то, что, несмотря на общую неопределенность перспектив мировой экономики, экономика Японии постепенно восстанавливается после обвала во время пандемии COVID-19. Иена торгуется вблизи девятимесячного минимума

Опубликованные ранее официальные данные показали, что японский ВВП во 2-м квартале вырос сильнее, чем ожидалось, в значительной степени за счет экспорта автомобилей.

И все же японские компании по-прежнему с осторожностью оценивают перспективы, отмечая замедление роста экономики Китая, который является крупнейшим торговым партнером Японии.

"Падение спроса на продукцию производителей чипов, а также ослабление китайских рынков автомобильных запчастей и продуктов, связанных с экологией, продолжается", — отметил один из респондентов опроса Reuters.

В то же время результаты ежемесячного опроса показали, что уровень корпоративного доверия, вероятно, будет продолжать расти в ближайшие три месяца, а индекс настроений в производственном секторе может достичь 14 пунктов.