2023-08-16T08:34:17+03:00
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2023
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Настроения в производственном секторе Японии заметно улучшились в августе
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. Индекс настроений в производственном секторе Японии в августе подскочил до 12 пунктов с 3 пунктов в июле, достигнув самой высокой отметки за год и указав на то, что, несмотря на... ПРАЙМ, 16.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, япония, производство, экономика японии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Индекс настроений в производственном секторе Японии в августе подскочил до 12 пунктов с 3 пунктов в июле, достигнув самой высокой отметки за год и указав на то, что, несмотря на общую неопределенность перспектив мировой экономики, экономика Японии постепенно восстанавливается после обвала во время пандемии COVID-19.
Опубликованные ранее официальные данные показали, что японский ВВП во 2-м квартале вырос сильнее, чем ожидалось, в значительной степени за счет экспорта автомобилей.
И все же японские компании по-прежнему с осторожностью оценивают перспективы, отмечая замедление роста экономики Китая, который является крупнейшим торговым партнером Японии.
"Падение спроса на продукцию производителей чипов, а также ослабление китайских рынков автомобильных запчастей и продуктов, связанных с экологией, продолжается", — отметил один из респондентов опроса Reuters.
В то же время результаты ежемесячного опроса показали, что уровень корпоративного доверия, вероятно, будет продолжать расти в ближайшие три месяца, а индекс настроений в производственном секторе может достичь 14 пунктов.