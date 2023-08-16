МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Британские ученые предрекли экономике страны "потерянные годы"

За июль потребительские цены в стране снизились на 0,4%.

Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ. В месячном выражении ожидалось снижение на 0,5%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,4% после 7,3% месяцем ранее. За июль цены по этому индексу снизились на 0,3%.

Наибольший вклад в замедление годовой инфляции внесло снижение цен на газ и электричество, говорится в релизе, а рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки замедлился до 14,8% с 17,3% в июне.

При этом годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) осталась на уровне прошлого месяца в 6,9%.