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2023
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Годовая инфляция в Британии ожидаемо замедлилась в июле
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. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National... ПРАЙМ, 16.08.2023
финансы, экономика, новости, великобритания, экономика британии, инфляция в британии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За июль потребительские цены в стране снизились на 0,4%.
Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ. В месячном выражении ожидалось снижение на 0,5%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,4% после 7,3% месяцем ранее. За июль цены по этому индексу снизились на 0,3%.
Наибольший вклад в замедление годовой инфляции внесло снижение цен на газ и электричество, говорится в релизе, а рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки замедлился до 14,8% с 17,3% в июне.
При этом годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) осталась на уровне прошлого месяца в 6,9%.