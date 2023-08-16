МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант на фоне публикации новой статистики по инфляции призвал власти не расслабляться и продолжить работать над достижением целевого показателя. СМИ: британские банки закрывают счета сотрудничающим с Украиной фирмам

Ранее британское статбюро сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее.

"Несмотря на то, что рост цен замедляется, мы (пока еще) не находимся на финишной прямой. Мы должны придерживаться нашего плана вдвое снизить инфляцию в этом году и вернуть её на целевой уровень в 2% как можно скорее", — написал Хант на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Глава британского Минфина добавил, что план правительства по снижению инфляции успешно работает, поскольку сейчас она находится на самом низком уровне с февраля 2022 года.

Наибольший вклад в замедление годовой инфляции в Великобритании в июле внесло снижение цен на газ и электричество, рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки также замедлился до 14,8% с 17,3% в июне.