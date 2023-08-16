2023-08-16T09:57:26+03:00
2023-08-16T09:57:26+03:00
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Глава британского Минфина призвал власти страны не расслабляться
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. Министр финансов Великобритании Джереми Хант на фоне публикации новой статистики по инфляции призвал власти не расслабляться и продолжить работать над достижением целевого... ПРАЙМ, 16.08.2023
финансы, экономика, новости, великобритания, инфляция в британии, экономика британии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант на фоне публикации новой статистики по инфляции призвал власти не расслабляться и продолжить работать над достижением целевого показателя.
Ранее британское статбюро сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее.
"Несмотря на то, что рост цен замедляется, мы (пока еще) не находимся на финишной прямой. Мы должны придерживаться нашего плана вдвое снизить инфляцию в этом году и вернуть её на целевой уровень в 2% как можно скорее", — написал Хант на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
Глава британского Минфина добавил, что план правительства по снижению инфляции успешно работает, поскольку сейчас она находится на самом низком уровне с февраля 2022 года.
Наибольший вклад в замедление годовой инфляции в Великобритании в июле внесло снижение цен на газ и электричество, рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки также замедлился до 14,8% с 17,3% в июне.