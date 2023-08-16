2023-08-16T11:35:50+03:00
2023-08-16T11:35:50+03:00
2023-08-16T11:35:50+03:00
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В Британии назвали сроки достижения целевого показателя инфляции
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. Власти Великобритании смогут достичь целевого показателя инфляции в 2% только к 2025 году, заявил в среду замглавы британского минфина по экономическим вопросам Джон Глен. Ранее... ПРАЙМ, 16.08.2023
финансы, экономика, новости, великобритания, инфляция в британии, экономика британии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Власти Великобритании смогут достичь целевого показателя инфляции в 2% только к 2025 году, заявил в среду замглавы британского минфина по экономическим вопросам Джон Глен.
Ранее министр финансов Британии Джереми Хант на фоне публикации новой статистики по инфляции призвал власти не расслабляться и продолжать работать над достижением целевого показателя.
"Банк Англии сам считает, что они на пути к достижению инфляции в 5% к концу этого года, затем 3% к этому времени в следующем году. Мы на пути к достижению целевого показателя в 2% к 2025 году", — сказал Глен в эфире телеканала Sky News.
Он отметил, что снижение инфляции не является простой задачей, поскольку на рост цен влияет очень много факторов, однако правительство привержено этой цели и тесно работает с Банком Англии.
В среду британское статбюро сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее.
Наибольший вклад в замедление годовой инфляции в Великобритании в июле внесло снижение цен на газ и электричество, рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки также замедлился до 14,8% с 17,3% в июне.