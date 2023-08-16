МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Говорить о возобновлении зерновой сделки можно после выполнения юридических требований России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Источник сообщил о контактах Анкары и США по альтернативам зерновой сделке

"Мы всегда готовы к диалогу с нашими турецкими партнерами, в том числе и по этому вопросу (зерновой сделки — ред.). Если наши юридические требования будут выполнены, мы сможем говорить о возобновлении черноморской (зерновой) инициативы", — привел его слова телеканал TGRT Haber.

Дипломат отметил, что "зерновой коридор" обслуживал интересы крупного американского и европейского бизнеса, в наименее развитые страны пошло только 3% зерна.

"При заключении соглашения Запад утверждал, что зерно пойдет в наиболее нуждающиеся страны. А на деле получилось, что пресловутый "зерновой коридор" обслуживал интересы крупного американского и европейского бизнеса. В наименее развитые страны пошло только 3% зерна", — заявил он в интервью агентству Ihlas (IHA) и напомнил, что все части данной пакетной сделки должны были заработать одновременно, в июле 2022 года.

"В течение года мы пытались добиться от наших партнеров выполнения взятых на себя обязательств, проявляли добрую волю и ответственный подход. Понимая важность глобальных поставок продовольствия, Россия несколько раз продлевала действие этой инициативы. Но наши озабоченности продолжали игнорировать. Кроме того, морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался киевским режимом для террористических атак против Севастополя, Крымского моста и российских судов. Но об этом тоже предпочитают молчать. Нашему терпению пришел конец", — добавил он. В Турции заявили, что смогут убедить Россию возобновить "зерновую сделку"

По словам Ерхова, "теперь на Западе пытаются представить дело так, что позиция России приводит, мол, к глобальному голоду".

Вместе с тем, контактируя с партнерами, Москва активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, сообщил посол.

"В первую очередь речь идет о государствах Африки. Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Несмотря на все введенные в отношении нашего аграрного экспорта незаконные односторонние санкции, зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн, и только за первое полугодие этого года — уже почти 10 миллионов тонн", — привела слова дипломата газета Star.

Ерхов напомнил заявление в ходе недавнего саммита Россия-Африка по продовольственной безопасности африканских стран.

"Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Кроме того, мы готовы к безвозмездной передаче минеральных удобрений беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, пока удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению", — сказал Ерхов.

По его словам, черноморская инициатива — "отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами".

Ерхов также оценил значение украинского экспорта зерна. Эксперт оценил наличие альтернативы маршруту зерновой сделки

"Не стоит и преувеличивать значение украинского экспорта зерна. За год действия черноморской инициативы из портов Одессы, Черноморска и Южного было вывезено около 33 миллионов тонн зерновых, доля пшеницы составила всего 8,8 миллионов тонн. При этом объемы общемирового зернового экспорта составляют 422,4 миллиона тонн, в том числе 205,6 миллиона тонн пшеницы", — пояснил он.

"Еще несколько цифр: доля Украины на мировом рынке пшеницы — не более 5%, тогда как России — 20%. Давайте называть вещи своими именами: именно Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, а заявления, что, мол, только украинское зерно кормит голодающих по всему миру, не соответствуют действительности", — заключил дипломат.

Кроме того, Ерхов заявил, что альтернативы прямому переподключению "Россельхозбанка" к SWFT нет.

"ООН предлагала некое половинчатое решение для осуществления платежей. Между тем, прямому переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT нет альтернатив. Все паллиативные меры попросту не реализуемы на практике и призваны лишь создать видимость работы", — сказал он в интервью агентству İhlas (IHA).

Отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время переговоры Анкары и Москвы по зерновой сделке, посол сообщил, что Москва "всегда готова к общению с турецкими партнерами, в том числе и по данному вопросу".

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.