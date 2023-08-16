МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Швейцария присоединилась к 11-му пакету европейских санкций против России, сказано в заявлении на сайте Федерального совета страны. "Не так сильно": немцы разочарованы малым действием санкций на Россию

"Федеральный совет решил возобновить с 16 августа 2023 года другие меры 11-го пакета санкций ЕС, которые имеют отношение к Швейцарии. К ним относится запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России, в том числе компаниям из третьих стран, которые поставляли такие товары в Россию", — говорится в документе.

Согласно заявлению, список товаров, на которые распространяется запрет на экспорт, расширен. Теперь он включает, в частности, электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.

"Продажа в России прав интеллектуальной собственности или коммерческой тайны, относящихся к определенным товарам, отныне запрещена, чтобы предотвратить производство в этой стране товаров, которые не могут быть поставлены в Россию. Запрет на транзит через Россию был также распространен на другие товары, такие как реактивное топливо и топливные присадки, а также на товары, пригодные для использования в авиационной или космической промышленности", — также говорится в документе.

Уточняется, что указанные меры вступят в силу 16 августа 2023 года в 18 часов (19 часов по московскому времени).

Швейцария 28 июня добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, заявляя, что решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе. Выключат Европу: санкции вынудят Россию завершить то, что не сделали в СССР

ВИЗЫ

Владельцы обычных и дипломатических российских паспортов из бывших регионов Украины, которые вошли в состав России, а также из Абхазии и Южной Осетии больше не будут получать шенгенские визы Швейцарии, сказано в заявлении.

"Лица из оккупированных Россией регионов Украины и сепаратистских регионов Грузии больше не могут получать шенгенскую визу или пересекать внешнюю границу Шенгенской зоны с проездным документом, выданным Россией. ЕС уточнил свою нынешнюю практику в этом отношении. Федеральный совет присоединился к этому правилу на своем заседании 16 августа 2023 года", — говорится в документе.

Уточняется, что обычные и дипломатические паспорта, разрешения на проживание для лиц без гражданства, свидетельства о возвращении и удостоверения личности моряков не признаются.

"Для Украины установлены разные даты выдачи в зависимости от регионов, из которых документы больше не принимаются. Для Абхазии и Южной Осетии, сепаратистских регионов Грузии, именно дата 26 августа 2008 года знаменует собой предел: российские проездные документы, выданные после этой даты в этих двух регионах, больше не принимаются для оформления шенгенской визы", — добавляется в заявлении.