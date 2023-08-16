МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает на ожидаемый эффект от передачи ОСК в управление ВТБ, а также высказывает опасения по поводу "растворения средств", которые предлагается перебросить на поддержку прибрежной социальной инфраструктуры. ОСК переходит в доверительное управление ВТБ

"Я рассчитываю на то, что принимаемые решения по предложению председателя правительства — о том, чтобы фактически в управление ВТБ передать нашу судостроительную компанию объединенную – что это даст нам нужный ожидаемый эффект. Я просто, честно говоря, побаиваюсь, что если мы вытащим эти деньги из той темы, ради которой всё это создавалось, и перекинем эти средства на строительство социальной инфраструктуры — хотя это очень важно само по себе, конечно — как бы нам здесь не растворить средства", — сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.

По его словам, необходимо подумать о предложении по расширению действия квот на кильку и крабов на социальную инфраструктуру прибрежных сельских территорий. Президент также отметил, что главное – обновлять флот.

"Конечно, деньги зависают, и всё равно эффективно не работают, наверное, какую-то часть на какое-то время можно направить для решения задачи строительства социальной инфраструктуры", — добавил Путин