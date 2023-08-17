2023-08-17T14:47:12+03:00
2023-08-17T14:47:12+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230817/841494394.html
В ЕС считают, что говорить о продлении ограничений на украинское зерно рано
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. Еврокомиссия считает преждевременным разговор о продлении после 15 сентября ограничений на ввоз некоторых наименований украинской сельхозпродукции в страны ЕС, она... ПРАЙМ, 17.08.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, ес, ек, украина, зерно, ограничения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия считает преждевременным разговор о продлении после 15 сентября ограничений на ввоз некоторых наименований украинской сельхозпродукции в страны ЕС, она сконцентрирована на урегулировании связанных с ввозом логистических проблем, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уджвари.
"Мы очень интенсивно работаем с Украиной, странами ЕС и Молдавией по разрешению логистических проблем (связанных с ввозом украинской сельхозпродукции – ред.) для значительного увеличения пропускной способности маршрутов солидарности. Работа ведется в рамках координационной платформы… Любой призыв к продлению экстренных мер после 15 сентября является, на наш взгляд, преждевременным, мы уверены, что необходимо дать время по поиску решений в рамках платформы", — сказал он и добавил, что в четверг прошло шестое заседание в рамках координационной платформы.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение такой продукции разрешается в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.