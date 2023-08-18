Le Figaro: французы не хотят платить за желание Украины вернуть Крым и Донбасс
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Французские читатели Le Figaro возмущены тем, что Украина намерена долго воевать за счет европейцев.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится вернуться к границам 1991 года и для него не важно, как много времени на это потребуется. Читатели газеты назвали это ужасной ошибкой, так как Россия сейчас выигрывает, а Украина надеется только на западную поддержку, которая скоро может закончиться.
"Нельзя ли прийти к компромиссу ради заключения мира, чтобы остановить убийства?", — спрашивает читатель газеты.
"В 2027 году мы будем голосовать за нового президента, и если военный конфликт России и Украины к тому времени не окончится, что Франции надо озвучить четко — до какого момента мы будем вносить свой вклад в него", — говорит участник дискуссии.
"Украинцам бы лучше не потерять еще больше территорий в результате того "успеха" о котором нам поют в СМИ уже полгода. Зеленского торопит Запад, а Путин никуда не торопится, поэтому и начал контрнаступление зимой, как все ожидали от него. Но что будет этой зимой, когда ресурсы Киева истощатся?", — спрашивает другой комментатор.
"Большая ошибка Украины — попытка занять Крым и Донбасс, они безвозвратно потеряны для нее. Эти земли исторически русские с русским населением. Москва не отдаст их. Украина просто ставит всю Европу под угрозу, когда настаивает на возвращении этих земель", — считает участник дискуссии.
"Этот конфликт нужно прекратить: он разоряет Европу, но обогащает Америку", — уверены обсуждающие слова Кулебы.
"Время на стороне русской армии — и играет против правительств, которые финансируют текущий конфликт", — говорит один из них в ветке обсуждения.
"Украинская молодежь погибает на войне ради глупости Зеленского, который отказался соблюдать Минские соглашения. Мне очень жаль матерей в этой стране. Франции незачем увязать в этом болоте, Россия ей не враг, не угрожает", — считает другой участник.
Большинство недовольны тем, что из-за вмешательства в конфликт, европейцы, и в частности французы, в 5-10 раз больше платят за энергию и предметы первой необходимости.
"Украинская цель — победить несмотря на то, сколько времени это займет, больше напоминает "во чтобы то ни стало". Но счета оплачивает Европа и США. Удивлюсь, если мы будем продолжать платить за Украину на протяжении всего периода "неважно, сколько это займет", — резюмируют участники дискуссии.
https://1prime.ru/state_regulation/20230818/841514689.html