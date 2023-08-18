МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Французские читатели Le Figaro возмущены тем, что Украина намерена долго воевать за счет европейцев. Во Франции разгадали хитрость, которая позволила Путину победить санкции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится вернуться к границам 1991 года и для него не важно, как много времени на это потребуется. Читатели газеты назвали это ужасной ошибкой, так как Россия сейчас выигрывает, а Украина надеется только на западную поддержку, которая скоро может закончиться.

"Нельзя ли прийти к компромиссу ради заключения мира, чтобы остановить убийства?", — спрашивает читатель газеты.

"В 2027 году мы будем голосовать за нового президента, и если военный конфликт России и Украины к тому времени не окончится, что Франции надо озвучить четко — до какого момента мы будем вносить свой вклад в него", — говорит участник дискуссии.

"Украинцам бы лучше не потерять еще больше территорий в результате того "успеха" о котором нам поют в СМИ уже полгода. Зеленского торопит Запад, а Путин никуда не торопится, поэтому и начал контрнаступление зимой, как все ожидали от него. Но что будет этой зимой, когда ресурсы Киева истощатся?", — спрашивает другой комментатор.

"Большая ошибка Украины — попытка занять Крым и Донбасс, они безвозвратно потеряны для нее. Эти земли исторически русские с русским населением. Москва не отдаст их. Украина просто ставит всю Европу под угрозу, когда настаивает на возвращении этих земель", — считает участник дискуссии.

"Этот конфликт нужно прекратить: он разоряет Европу, но обогащает Америку", — уверены обсуждающие слова Кулебы.

"Время на стороне русской армии — и играет против правительств, которые финансируют текущий конфликт", — говорит один из них в ветке обсуждения.

"Украинская молодежь погибает на войне ради глупости Зеленского, который отказался соблюдать Минские соглашения. Мне очень жаль матерей в этой стране. Франции незачем увязать в этом болоте, Россия ей не враг, не угрожает", — считает другой участник.

Большинство недовольны тем, что из-за вмешательства в конфликт, европейцы, и в частности французы, в 5-10 раз больше платят за энергию и предметы первой необходимости.

"Украинская цель — победить несмотря на то, сколько времени это займет, больше напоминает "во чтобы то ни стало". Но счета оплачивает Европа и США. Удивлюсь, если мы будем продолжать платить за Украину на протяжении всего периода "неважно, сколько это займет", — резюмируют участники дискуссии.