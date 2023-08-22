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https://1prime.ru/state_regulation/20230822/841544102.html
В ФРС США объяснили необходимость отстоять целевой уровень инфляции
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Федеральной резервной системе США необходимо отстоять определенный ею целевой уровень инфляции 2%, чтобы укрепить собственную репутацию в обществе, сказал президент Федерального... ПРАЙМ, 22.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе США необходимо отстоять определенный ею целевой уровень инфляции 2%, чтобы укрепить собственную репутацию в обществе, сказал президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин во вторник.
"У нас есть одно мощное оружие, и это наш авторитет, — отмечается в комментариях, подготовленных к выступлению Баркина в торговой палате округа Дэнвилл Питтсильвания. — В самой цифре 2 нет ничего магического, но, если вы определили именно такую цель, то надо стремиться к ее достижению".