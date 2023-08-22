МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе США необходимо отстоять определенный ею целевой уровень инфляции 2%, чтобы укрепить собственную репутацию в обществе, сказал президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин во вторник. Доллар дешевеет к основым валютам на ожиданиях вокруг политики ФРС США

"У нас есть одно мощное оружие, и это наш авторитет, — отмечается в комментариях, подготовленных к выступлению Баркина в торговой палате округа Дэнвилл Питтсильвания. — В самой цифре 2 нет ничего магического, но, если вы определили именно такую цель, то надо стремиться к ее достижению".