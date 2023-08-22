МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума БРИКС. Президент ЮАР сообщил, сколько составил торговый оборот между членами БРИКС

"Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на африканский континент", — сказал он.

Путин напомнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и государствами Африки выросла на 10 процентов и составила 6,7 миллиарда долларов, а в январе – июне текущего года увеличилась ещё на рекордные 60 процентов.

По данным главы государства, экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн.

"И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", — добавил Путин.

Также глава страны заявил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются и напомнил о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.