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Путин пообещал остаться надежным поставщиком продовольствия в Африку
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Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума БРИКС. "Наша страна... ПРАЙМ, 22.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, путин, африка, продовольственные товары
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.
"Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на африканский континент", — сказал он.
Путин напомнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и государствами Африки выросла на 10 процентов и составила 6,7 миллиарда долларов, а в январе – июне текущего года увеличилась ещё на рекордные 60 процентов.
По данным главы государства, экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн.
"И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", — добавил Путин.
Также глава страны заявил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются и напомнил о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.