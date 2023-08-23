МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Число сотрудников, которым грозит увольнение или сокращение рабочего дня в Подмосковье, сократилось в пять раз по сравнению с прошлым годом, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Индекс деловой активности в еврозоне в августе снизился больше прогнозов

"Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержке работодателей, нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня. Еще в так называемой зоне риска остается около 2 тысяч сотрудников различных предприятий, но по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось в пять раз", — отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.

По ее словам, с начала текущего года в режим полной занятости вернулись 2,5 тысячи работников, при этом с сентября еще тысяча специалистов перейдут на полную рабочую неделю.