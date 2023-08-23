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https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841551069.html
Количество работников на грани увольнения в Подмосковье уменьшилось
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https://россиясегодня.рф
. Число сотрудников, которым грозит увольнение или сокращение рабочего дня в Подмосковье, сократилось в пять раз по сравнению с прошлым годом, сообщила министр социального... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, россия, подмосковье, рынок труда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Число сотрудников, которым грозит увольнение или сокращение рабочего дня в Подмосковье, сократилось в пять раз по сравнению с прошлым годом, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
"Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержке работодателей, нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня. Еще в так называемой зоне риска остается около 2 тысяч сотрудников различных предприятий, но по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось в пять раз", — отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По ее словам, с начала текущего года в режим полной занятости вернулись 2,5 тысячи работников, при этом с сентября еще тысяча специалистов перейдут на полную рабочую неделю.