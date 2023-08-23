МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Изменение стоимости товаров из-за колебания курсов валют зависит от их категории, при этом на импортируемых продуктах с коротким сроком хранения они отражаются быстрее всего, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В Минпромторге прокомментировали цены социально значимых товаров

"Товары разных категорий существенно отличаются по срокам поставок, реализации и валютной составляющей в конечной стоимости. Соответственно, валютные колебания воздействуют на них в разной степени. При этом есть категории, где колебания курса отражаются быстрее всего: например, это импортируемые продукты с коротким сроком хранения или новинки электроники и бытовой техники", — заявил Караваев, комментируя информацию о повышении отпускных цен на детское питание Nestle.

Он также отметил, что торговые сети в России получили уведомление о повышении на 9% стоимости на детское питание от швейцарского концерна Nestle, добавив, что на данный момент проблем с поставками и ассортиментом не фиксируется.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока.

В среду Минсельхоз РФ заявил, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий, поскольку акционерами компании являются представители недружественной страны.

"Ритейл оперирует условиями и ценами поставщиков и сам испытывает давление проинфляционных факторов. Но и торговля, и производители исходят из интересов потребителей и реальной покупательской способности. В каждой отдельной ситуации стороны принимают решения о возможном повышении закупочной стоимости и разбираются в его причинах", — сказал он.