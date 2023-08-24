ПЕКИН, 24 авг — ПРАЙМ. Китай с 24 августа полностью приостановил импорт продуктов водного промысла, произведенных в Японии, после сброса радиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима", сообщило главное таможенное управление КНР. Эксперт оценил последствия сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море

"Главное таможенное управление приняло решение с 24 августа 2023 года (включительно) полностью приостановить импорт водных продуктов (включая водных животных, используемых в пищу), произведенных в Японии", — говорится в сообщении на сайте управления.

Сообщается, что соответствующие меры принимаются в целях предотвращения риска радиоактивного заражения пищевых продуктов, вызванного сбросом загрязненной воды с АЭС "Фукусима" в Японии.

Оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляцию ведут в прямом эфире ведущие японские телекомпании.

Ранее МИД КНР заявил, что Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия".

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.

Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.