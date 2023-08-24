2023-08-24T14:38:00+03:00
2023-08-24T14:38:03+03:00
2023-08-24T14:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230824/841561806.html
Страна живет в режиме "все для фронта, все для победы", заявил Медведев
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Страна сейчас живет в режиме "все для фронта, все для победы", но вместе с тем нужно решать и текущие проблемы регионов, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев на... ПРАЙМ, 24.08.2023
общество , экономика, новости, россия, дмитрий медведев, экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83769/73/837697338.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83769/73/837697338.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83769/73/837697335.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83769/73/837697335.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83769/72/837697253.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83769/72/837697253.jpg
https://1prime.ru/society/20230816/841478121.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Страна сейчас живет в режиме "все для фронта, все для победы", но вместе с тем нужно решать и текущие проблемы регионов, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев на встрече с высшими должностными лицами-лидерами региональных списков ЕР в четверг.
"Действительно, сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живет в режиме "все для фронта, все для победы". Это не громкие слова", — сказал он и обратил внимание глав регионов, которые будут так или иначе принимать участие в выборах в сентябре, на то, что нужно решать и текущие проблемы граждан.
"Все равно есть проблемы текущей жизни, и вот их надо решать, они от нас никуда не уйдут даже несмотря на то, что сейчас особый этап в жизни нашей страны. Люди ждут решения и обычных текущих гражданских проблем", — отметил Медведев.