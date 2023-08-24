МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Страна сейчас живет в режиме "все для фронта, все для победы", но вместе с тем нужно решать и текущие проблемы регионов, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев на встрече с высшими должностными лицами-лидерами региональных списков ЕР в четверг. Медведев призвал подумать о поощрении работников оборонной отрасли

"Действительно, сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живет в режиме "все для фронта, все для победы". Это не громкие слова", — сказал он и обратил внимание глав регионов, которые будут так или иначе принимать участие в выборах в сентябре, на то, что нужно решать и текущие проблемы граждан.

"Все равно есть проблемы текущей жизни, и вот их надо решать, они от нас никуда не уйдут даже несмотря на то, что сейчас особый этап в жизни нашей страны. Люди ждут решения и обычных текущих гражданских проблем", — отметил Медведев.