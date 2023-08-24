ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Москва не видит признаков, показывающих готовность стран Запада выполнять требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В БРИКС выступили за сохранение названия после расширения, заявил Лавров

"Пока мы таких признаков не видим", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР и отметил, что Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только "начнет разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.

Лавров также сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в четверг и обсудит тему зерновой сделки.

"Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН, а предложения ООН — я буду сегодня сегодня встречаться с генеральным секретарем, я поговорю с ним об этом", — заявил министр.