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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230824/841562744.html
Лавров оценил готовность Запада к выполнению требований по зерновой сделке
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. Москва не видит признаков, показывающих готовность стран Запада выполнять требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров... ПРАЙМ, 24.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, запад, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Москва не видит признаков, показывающих готовность стран Запада выполнять требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Пока мы таких признаков не видим", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР и отметил, что Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только "начнет разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.
Лавров также сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в четверг и обсудит тему зерновой сделки.
"Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН, а предложения ООН — я буду сегодня сегодня встречаться с генеральным секретарем, я поговорю с ним об этом", — заявил министр.