МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Конфликт на Украине становится самой дорогостоящей иностранной операцией за всю историю США и самой нечистоплотной авантюрой, пишет гонконгская Asia Times. СМИ: Пентагон богатеет, американцы - голодают

Если бы военные действия прекратились сейчас, это все равно бы не спасло Америку от затрат: на восстановление Украины придется потратить еще 600 миллиардов долларов. А так, без прекращения боев, счет Вашингтона растет за счет наращивания военной помощи и поддержки бюджета Киева.

Газета напоминает, что по "плану Маршалла" на восстановление Европы после Второй мировой войны было потрачено 13,3 миллиарда долларов. По курсу 2023 эта сумма составит 173 миллиарда долларов (примерно 30 процентов от предполагаемой стоимости восстановления Украины).

Президент США Джо Байден запросил недавно новую помощь для Киева — 24 миллиарда долларов. Главное, на что они будут потрачены — военная техника, на бюджетные нужды предусмотрено 7,3 миллиарда рублей. По оценкам издания, даже эта сумма покажется очень небольшой, в сравнении с той, которую попросят у Конгресса на восстановление экс-советской республики после окончания конфликта.

Всемирный банк считает, что потребуется 411 миллиарда долларов в течение десяти лет, чтобы поднять экономику Украины из руин. И эта цифра основывалась на оценках только за первый год СВО, понятно, что уже сейчас, по прошествии еще полугода с февраля 2023 года, сумма, требуемая на восстановление, будет только расти. В США подсчитали, сколько Байден отдыхал на деньги налогоплательщиков

К примеру, чтобы восстановить Ирак, Вашингтон потратил 60 миллиардов долларов, а на Афганистан за двенадцать лет — 90 миллиардов. Сейчас никто не сомневается, что основную част помощи Афганистану разворовали или она досталась "Талибану"*. Также на афганской земле осталась покинутая военная техника США, которая оценивается в миллиарды долларов. В Иране большая часть помощи также была разворована коррупционерами или безграмотными управляющими.

Германия обещала помогать Киеву столько, сколько нужно, в объеме 5 миллиардов долларов ежегодно. Хотя стоит учитывать, что это обещание текущего правительства Германии, и при его смене оно может быть забыто.

Британию также ждут экономические потрясения. Найти средства на Украину ей будет нелегко. Поэтому Киев должен надеяться только на Вашингтон. А он только затягивает военные действия, и пока тратит деньги только на военную помощь. Только вряд ли Байдену удастся затянуть конфликт навечно. Конгресс захочет спросить, куда идут деньги американских налогоплательщиков, попросит правительство отчитаться о расходах.

Америка и ее союзники должны быть готовы, что на Украине много денег будет украдено, а финансирование придется давать в течение декады. Украинские коррумпированные политики, включая самого президента Владимира Зеленского, давно вывели свои деньги в офшоры, пишет издание. СМИ сообщили об усилении раскола между США и Украиной

Сейчас развивается скандал с сыном Байдена — Хантером, который фигурирует в расследовании по коррупции, взяткам, в том числе связанным с украинским энергохолдингом Burisma и сделками с Китаем. И некоторые американские компании рассчитывают, что умелые украинские чиновники помогут им заработать на восстановлении Украины.

Но возникает вопрос — что получат от этого простые американские избиратели? Пока получается, что украинская политика США — это катастрофа, с какой стороны ни зайди, и с точки зрения денег, и с точки зрения политических последствий.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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