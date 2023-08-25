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2023
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Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин
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Россия в течение десяти лет стала самой крупной экономикой Европы, несмотря на более 17,5 тысячи введенных против нее санкционных ограничений, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав... ПРАЙМ, 25.08.2023
экономика, новости, госдума, россия, экономика рф, вячеслав володин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россия в течение десяти лет стала самой крупной экономикой Европы, несмотря на более 17,5 тысячи введенных против нее санкционных ограничений, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Россия, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров", — написал онн в своем Telegram-канале и отметил, что санкции "бумерангом ударили по их инициаторам".
"США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства", — подчеркнул Володин.
Спикер добавил, что для построения проактивной экономики требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности. По его словам, важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества.
"Планируем в октябре провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", — добавил он.