МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россия в течение десяти лет стала самой крупной экономикой Европы, несмотря на более 17,5 тысячи введенных против нее санкционных ограничений, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Глава МИД Германии разочаровалась в экономическом эффекте от санкций

"Россия, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров", — написал онн в своем Telegram-канале и отметил, что санкции "бумерангом ударили по их инициаторам".

"США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства", — подчеркнул Володин.

Спикер добавил, что для построения проактивной экономики требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности. По его словам, важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества.

"Планируем в октябре провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", — добавил он.