2023-08-31T08:25:00+03:00
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2023-08-31T08:25:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230831/841618078.html
Расширение БРИКС не призвано "свергнуть" доллар, заявил экс-чиновник ВБ
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Увеличение числа стран-членов БРИКС призвано простимулировать экономику и устранить препятствия для развивающихся стран, а не убрать доллар с позиции мировой валюты. Об этом... ПРАЙМ, 31.08.2023
финансы, экономика, новости, доллар, брикс, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 31 авг — ПРАЙМ. Увеличение числа стран-членов БРИКС призвано простимулировать экономику и устранить препятствия для развивающихся стран, а не убрать доллар с позиции мировой валюты. Об этом заявил в беседе с РИА Новости бывший исполнительный директор Всемирного банка и Межамериканского банка развития Роджерио Стударт.
Ранее приглашение вступить в организацию получили Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Расширение БРИКС произойдет 1 января.
"Я не считаю, что целью расширения БРИКС было свержение доллара, но необходимо убедиться, что блок сможет иметь доступ к финансам и торговле, которые доллар не обеспечивает по различным причинам", — прокомментировал ситуацию Стударт.
По его словам, например, Аргентина на фоне долгового бремени нуждается в притоке американской валюты.
"Поэтому выработка соглашения, которое позволит Аргентине или любой другой развивающейся стране продолжать наращивать торговлю, создавать рабочие места и привлекать инвестиции без задействования дефицитной и создающей контроль валюты, — это решение", — подытожил Стударт.