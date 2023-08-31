ВАШИНГТОН, 31 авг — ПРАЙМ. Увеличение числа стран-членов БРИКС призвано простимулировать экономику и устранить препятствия для развивающихся стран, а не убрать доллар с позиции мировой валюты. Об этом заявил в беседе с РИА Новости бывший исполнительный директор Всемирного банка и Межамериканского банка развития Роджерио Стударт. Запад напрягся. Россия в следующем году получит новый козырь

Ранее приглашение вступить в организацию получили Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Расширение БРИКС произойдет 1 января.

"Я не считаю, что целью расширения БРИКС было свержение доллара, но необходимо убедиться, что блок сможет иметь доступ к финансам и торговле, которые доллар не обеспечивает по различным причинам", — прокомментировал ситуацию Стударт.

По его словам, например, Аргентина на фоне долгового бремени нуждается в притоке американской валюты.

"Поэтому выработка соглашения, которое позволит Аргентине или любой другой развивающейся стране продолжать наращивать торговлю, создавать рабочие места и привлекать инвестиции без задействования дефицитной и создающей контроль валюты, — это решение", — подытожил Стударт.