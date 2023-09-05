МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Рост российской экономики во второй половине лета продолжился, несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. ЦБ объяснил, как спрос на импорт влияет на курс рубля

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.

"Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе", — говорится в сообщении.

В 2022-2023 годах геополитические шоки вызвали снижение уровня потенциального ВВП. В то же время возросший спрос в экономике со стороны бюджета в одних отраслях частично заменил выпавший экспортный спрос, например, в металлургии, а в других — привел к превышению производственных возможностей с учетом логистических ограничений, например, в машиностроении, указали эксперты.

Вместе с высоким кредитным импульсом данный фактор к настоящему времени привел к превышению ВВП своего нового потенциального уровня. "Это дает ответ на вопрос, почему при общем восстановлении ВВП только до предкризисного уровня сложившийся в экономике спрос превысил предложение товаров и услуг и создал значительное инфляционное давление", — отмечается в материалах.

Одновременно в структуре ВВП увеличилась часть, не связанная с производством товаров и услуг, удовлетворяющих конечный потребительский или инвестиционный спрос, заметили аналитики. По их мнению, это стало еще одной причиной опережающего роста спроса по сравнению с возможностями производства товаров и услуг и усиления инфляционного давления в экономике.

При этом аналитики указали, что экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Это означает, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами. Предварительная оценка Росстата динамики ВВП во втором квартале свидетельствует о замедлении квартального роста с 0,7% до 0,1% в квартальном выражении, указали эксперты.