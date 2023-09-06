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Китай хочет досрочно достичь цели по товарообороту с Россией, заявил посол
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Китай намерен углублять сотрудничество с Россией и надеется досрочно достичь цели товарооборота в 200 миллиардов долларов, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй... ПРАЙМ, 06.09.2023
экономика, новости, россия, китай, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Китай намерен углублять сотрудничество с Россией и надеется досрочно достичь цели товарооборота в 200 миллиардов долларов, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Китайско-российские отношения вышли на самый высокий в истории уровень. Стратегическое доверие между двумя странами значительно возросло. Китай много лет уверенно занимает позицию крупнейшего торгового партнера России. С января по июль этого года товарооборот между двумя странами достиг 131,4 миллиарда долларов, увеличившись на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы ожидаем, что цель в 200 миллиардов долларов, поставленная главами государств, будет достигнута досрочно", — сказал дипломат, выступая в ходе организованного посольством семинара по случаю десятилетия со дня выдвижения инициативы "Один пояс, один путь".
"Энергетическое сотрудничество между нашими странами становится всё масштабнее и крепче", — подчеркнул он.
По словам посла КНР в РФ, Китай намерен и в дальнейшем "укреплять взаимное доверие, углублять деловое сотрудничество и непрерывно обогащать содержание двусторонних отношений".