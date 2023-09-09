НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа. Путин подписал указ о долговых обязательствах по еврооблигациям

Инициатива, получившая официальное название "Экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа", совместно возглавляемая Индией и США, станет первой в своем роде инициативой по сотрудничеству в сфере связи и инфраструктуры с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и США.

"Этот коридор покажет устойчивый путь всему миру", — сказал премьер на пресс-конференции с лидерами всех участвующих в проекте стран.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут инвестировать в новую железнодорожную линию из Анголы в сторону Индийского океана.

"Это создаст рабочие места и повысит продовольственную безопасность. Это революционная инвестиция. Мир находится на переломном этапе истории. Давайте работать вместе", — сказал Байден.

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия надеется на реализацию этой инициативы.

"Это будет самая прямая связь между Индией, Ближним Востоком и Европой. Это позволит путешествовать на 40% быстрее", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.