МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Компания американского бизнесмена Илона Маска X Corp. в пятницу подала в суд на Калифорнию из-за закона штата, который требует от соцсетей оглашать политику модерации контента, передает агентство Bloomberg. Маск не помог Украине, после разговора с послом России в США, пишет СМИ

"X Corp. Илона Маска подала в суд на Калифорнию с требованием отменить закон штата, который направлен на выявление источников разжигания ненависти и дезинформации и обязывает социальные сети объяснять, как они модерируют свой контент", — передает агентство со ссылкой на поданный иск.

Bloomberg цитирует заявление X Corp. о том, что закон "вмешивается в ее редакционную политику, которая защищена в конституции в качестве свободы слова". В иске написано, что цель закона повлиять на социальные сети для устранения содержимого, "рассматриваемого государством как проблематичный".

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.