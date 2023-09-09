2023-09-09T21:34:28+03:00
2023-09-09T21:34:28+03:00
2023-09-09T21:34:28+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230909/841701770.html
Компания Маска подала в суд на Калифорнию, пишет СМИ
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания американского бизнесмена Илона Маска X Corp. в пятницу подала в суд на Калифорнию из-за закона штата, который требует от соцсетей оглашать политику модерации контента,... ПРАЙМ, 09.09.2023
экономика, новости, сша, x corp, илон маск
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/83/833018343.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/83/833018343.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/83/833018342.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/83/833018342.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/83/833018336.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/83/833018336.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230909/841698413.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Компания американского бизнесмена Илона Маска X Corp. в пятницу подала в суд на Калифорнию из-за закона штата, который требует от соцсетей оглашать политику модерации контента, передает агентство Bloomberg.
"X Corp. Илона Маска подала в суд на Калифорнию с требованием отменить закон штата, который направлен на выявление источников разжигания ненависти и дезинформации и обязывает социальные сети объяснять, как они модерируют свой контент", — передает агентство со ссылкой на поданный иск.
Bloomberg цитирует заявление X Corp. о том, что закон "вмешивается в ее редакционную политику, которая защищена в конституции в качестве свободы слова". В иске написано, что цель закона повлиять на социальные сети для устранения содержимого, "рассматриваемого государством как проблематичный".
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.