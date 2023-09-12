МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином. Путин предложил дать отсрочку по кредитам дальневосточным регионам

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его главная тема в этом году – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Путин в понедельник побывал в судостроительном комплексе "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), где состоялась церемония присвоения имен двум арктическим танкерам ледового класса. После посещения "Звезды" Путин ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОР, готовых к запуску своих производств.

Далее в режиме ВКС президент России провел совещание по программе развития дальневосточных городов, а также заслушал доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России. В тот же день состоялась рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин. Вместе с ним в пленарном заседании примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она станет главным иностранным гостем ВЭФ-2023. Перед пленарным заседанием Путин проведет с ней двустороннюю встречу.

Также глава государства встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином, который будет принимать участие в работе форума.

Кроме того, Путин пообщается с модераторами сессий ВЭФ. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, аналогичная прошлогодняя встреча "получилась достаточно содержательной". Это формат, по словам представителя Кремля, дает возможность президенту погрузиться в проблематику, которая фигурировала на повестке дня форума, а также поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе работы в регионе.