МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 67,7 пункта с августовских 69,5 пункта, сообщается на сайте университета. Комитет Совфеда ожидает понижения ключевой ставки ЦБ к концу года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 69,1 пункта.

В то же время индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, упал до 69,8 пункта с 75,7 пункта в августе, а индекс экономических ожиданий, напротив, вырос до 66,3 пункта с 65,5 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.