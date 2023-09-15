ТИРАСПОЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что Кишинев усиливает ограничения через таможенные платежи для приднестровских предприятий и это ударит по переговорному процессу. Аналитик оценил влияние роста ставки ЕЦБ

"Попытки экономического удушения Приднестровья – увы, стандартная реальность процесса урегулирования. Приднестровье не раз демонстрировало свою резистентность и способность выходить из трудных ситуаций. Беспокоит, что в нынешних турбулентных геополитических обстоятельствах Кишинев усиливает ограничения. Это бумерангом ударит по переговорном процессу и, в конце концов, по самой Молдове", — сказал Игнатьев.

Ранее стало известно, что молдавская сторона с 10 августа возобновила практику взимания с экономических агентов ПМР таможенных платежей за оформление экспортно-импортных операций, отмененных по итогам переговоров в 2014 году. В МИД ПМР также отметили, что Молдавия не пропускает продукцию ряда приднестровских предприятий, которая поставляется в Россию. В ведомстве сообщают и об усложнении внешнеторговой деятельности приднестровских предприятий после ужесточения Кишиневом процедуры выдачи молдавских лицензий, которая теперь осуществляется исключительно на платной основе, а также усложнении таможенного оформления товаров.

"Удручает отсутствие публичной реакции посредников на нарушение договорённостей переговорного процесса. Например, взимание платы за загрязнение окружающей среды и таможенное оформление экспорта и импорта напрямую игнорирует обязательства Республики Молдова по протокольной записи февраля 2014 года. Пассивность медиации ведёт к обострению конфликтности", — отметил Игнатьев.

В МИД ПМР отметили, что теперь передвижение товаров в Приднестровье и из непризнанной республики облагается оплатой со ставками 0,1% по экспорту и 0,4% по импорту от таможенной стоимости грузов. По подсчётам министерства экономического развития ПМР, ежегодные выплаты приднестровских экономических агентов в бюджет Молдавии только по этой расходной статье могут достичь 3-4 миллионов долларов США.

"Недальновидность молдавской стороны очевидна, поскольку прекращение работы предприятий тех, у которых Молдова заблокировала экспортные грузы, или тех, с которых взимаются неоправданные платежи спровоцирует отрицательный кумулятивный эффект и для молдавской экономики", — сказал глава МИД ПМР.

Он также добавил, что "спустя почти два месяца после инициативы Приднестровья удалось согласовать проведение заседания экспертных рабочих групп по вопросам экономики, которое запланировано в Тирасполе на 19 сентября". В мероприятии планируют принять участие представители бизнес-организаций и коммерческих предприятий Приднестровья.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.