2023-09-19T14:49:26+03:00
2023-09-19T14:49:26+03:00
2023-09-19T14:49:26+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841778380.html
Грузооборот между Россией и Белоруссией вырос за семь месяцев
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Грузооборот между Россией и Белоруссией за январь-июль приблизился к 30 миллионам тонн, что на 23% больше, чем в прошлом году, заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС... ПРАЙМ, 19.09.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, фтс россии, белоруссия, грузооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Грузооборот между Россией и Белоруссией за январь-июль приблизился к 30 миллионам тонн, что на 23% больше, чем в прошлом году, заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов.
"За 7 месяцев 2023 года грузооборот между Беларусью и Россией приблизился к 30 миллионам тонн, что на 23% больше, чем в прошлом году, а в стоимостном выражении мы выросли примерно на 10%. Отмечу также рост белорусского экспорта. Мы начали покупать больше белорусской техники, машин и оборудования. Кроме того, у нас хорошо развивается промышленная кооперация", — цитирует Давыдова белорусское информагентство Белта.
Врио главы ФТС также отметил, что хорошо продвигается выполнение задач союзной программы в таможенной сфере.
"Ключевой элемент нашей союзной программы — создание Межгосударственного таможенного центра. Это наиболее высокий уровень нашей кооперации и взаимодействия. По сути, у нас есть свой Межгосударственный орган исполнительной власти, который принимает решения", — добавил Давыдов.