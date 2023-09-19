МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Грузооборот между Россией и Белоруссией за январь-июль приблизился к 30 миллионам тонн, что на 23% больше, чем в прошлом году, заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов. Белоруссия нарастила объем внешней торговли товарами и услугами

"За 7 месяцев 2023 года грузооборот между Беларусью и Россией приблизился к 30 миллионам тонн, что на 23% больше, чем в прошлом году, а в стоимостном выражении мы выросли примерно на 10%. Отмечу также рост белорусского экспорта. Мы начали покупать больше белорусской техники, машин и оборудования. Кроме того, у нас хорошо развивается промышленная кооперация", — цитирует Давыдова белорусское информагентство Белта.

Врио главы ФТС также отметил, что хорошо продвигается выполнение задач союзной программы в таможенной сфере.

"Ключевой элемент нашей союзной программы — создание Межгосударственного таможенного центра. Это наиболее высокий уровень нашей кооперации и взаимодействия. По сути, у нас есть свой Межгосударственный орган исполнительной власти, который принимает решения", — добавил Давыдов.